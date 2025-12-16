Spitalul TBC din Sibiu își realizează rezervă de apă, pentru continuitate în caz de urgență

La Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu sunt în desfășurare lucrările pentru realizarea rezervei de apă a unității sanitare.

Investiția este esențială pentru asigurarea continuității actului medical și pentru respectarea prevederilor legale în vigoare privind funcționarea spitalelor.

Noua rezervă de apă va avea o capacitate de stocare de 110 mc și va asigura necesarul de apă al spitalului în situații de urgență sau întreruperi ale alimentării din rețeaua publică, contribuind astfel la creșterea siguranței pacienților și a personalului medical, precum și la buna desfășurare a activităților medicale și administrative.

„Această investiție reprezintă un pas important pentru siguranța spitalului nostru. Rezerva de apă este o cerință legală, dar mai ales o necesitate practică, care ne va permite să asigurăm continuitatea serviciilor medicale indiferent de eventualele disfuncționalități ale rețelei de alimentare cu apă. Ne dorim să oferim pacienților noștri condiții sigure și conforme cu toate standardele în vigoare”, a declarat Cristian Roman, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Lucrările fac parte din strategia de modernizare și conformare a infrastructurii spitalicești, fiind realizate în conformitate cu normele sanitare și tehnice impuse de legislația națională.

Proiectarea și execuția lucrării au fost atribuite prin licitație publică, valoarea totală a investiției multianuale fiind de 868.000 lei, bani asigurați din veniturile proprii ale spitalului. Pe durata desfășurării lucrărilor, activitatea medicală a spitalului nu va fi afectată.