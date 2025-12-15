Prima pagină » Sănătate » Premieră în sistemul medical din România. Unde se află singurul aparat laser de ultimă generație care tratează acneea

Premieră în sistemul medical din România. Unde se află singurul aparat laser de ultimă generație care tratează acneea

Un aparat unic în sistemul public de sănătate din România se află la un spital din Galați. Este vorba despre un laser antiacneic de ultimă generație. Acesta a intrat în dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.
Premieră în sistemul medical din România. Unde se află singurul aparat laser de ultimă generație care tratează acneea
sursa foto: Costel Fotea, FB
Petru Mazilu
15 dec. 2025, 21:04, Social

Achiziția reprezintă o premieră națională în sistemul public de sănătate. Echipamentul a fost achiziționat printr-un parteneriat între Consiliul Județean Galați și Ministerul Sănătății și este utilizat în cadrul Secției de Dermato-Venerologie. În prezent, aparatul se află în etapa de testare și calibrare și va deveni disponibil pacienților în perioada următoare.

„Spitalul de Boli Infecțioase Galați a fost dotat cu un laser antiacneic ultramodern, produs în 2025 și aprobat FDA – singurul de acest fel din sistemul public din România. (…) Laserul acționează direct asupra glandelor sebacee, reducând inflamația, bacteriile și secreția glandelor sebacee – o soluție esențială pentru pacienții cu acnee severă sau contraindicații la terapii sistemice. Pentru mulți tineri, oferă o șansă reală la o viață fără durere, jenă sau stigmatizare”, a explicat Costel Fotea, președintele CJ Galați.

Procedura se realizează prin internarea pacientului care trebuie să aibă cel puțin 16 ani. Tratamentul începe cu un consult în ambulatoriu și cu realizarea unui plan personalizat. Urmează trei ședințe la intervale de 30 de zile, cu rezultate vizibile în 6–12 luni și monitorizare la 30 și 90 de zile.

Terapia este indicată formelor moderate–severe de acnee, mai ales atunci când tratamentele clasice nu funcționează.

Recomandarea video

BREAKING Cristi Danileț a învins „sistemul Savonea” la Curtea Europeană a Drepturilor Omului
G4Media
Cum prepari cele mai bune clătite franțuzești cu frișcă și căpșuni. Rețeta cunoscută doar de profesioniști
Gandul
Primele REZULTATE ale necropsiei Rodicăi Stănoiu, după ce a fost deshumată. Ce au descoperit medicii legiști
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Rodica Stănoiu va fi exhumată de polițiștii și procurorii care fac cercetări pentru ucidere din culpă
Libertatea
Bani în plus la pensie pentru acești seniori din România. Cine se califică pentru ajutorul de sărbători
CSID
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Promotor