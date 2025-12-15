Intervenție de urgență într-o comună din Galați, în pericol de a fi inundată. Echipajele au rupt un drum pentru a devia apa

Lucrările de intervenție în regim de urgență de desfășoară în satul Podoleni din comuna gălățeană Barcea. Echipele de intervenție au decis să intervină pe drumul județean DJ 252. Autoritățile anunță că apa provine de la câteva canale de irigat.

„În această seară am intervenit de urgență pe DJ 252, în comuna Barcea, sat Podoleni. Din cauza scurgerilor mari de apă venite din amonte, exista riscul ca apa să intre în gospodăriile oamenilor și să provoace inundații. Pentru a preveni acest lucru, am decis realizarea unui pod transversal care să permită scurgerea controlată a apei dintr-un canal de desecare. În acest scop, drumul va fi rupt temporar, urmând să fie refăcut după finalizarea podului”, a transmis Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Dopul care a provocat inundația s-a format sub un pod vechi de zeci de ani.

„Intervenția este necesară pentru protejarea gospodăriilor și a siguranței locuitorilor din zonă. Rugăm participanții la trafic să manifeste înțelegere pe durata lucrărilor”, a mai declarata Costel Fotea.

Noul pod cu o deschidere mai mare va fi gata peste cinci zile, a promis șeful Consiliului Județean Galați.