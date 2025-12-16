Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: Sunt destul de pesimist privind intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare

„După cum știți, există atât în cadrul NATO, cât mai ales în cadrul Uniunii Europene, mai multe programe pentru flancul estic. Și scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza între țările din flancul estic aceste programe și, în special, programul european dedicat flancul estic. Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocirile pe care le desfășoară”.

Președintele a explicat că sprijinul pentru Ucraina trebuie să includă resurse financiare pentru continuarea efortului de război, dar și garanții de securitate pentru perioada imediat următoare unui eventual armistițiu.

„Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediate după război. Eu personal sunt destul de pesimist privind la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediată următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta”.

Șeful statului a precizat că România ia în calcul toate scenariile posibile, acestea fiind deja incluse în planificările NATO și în documentele aprobate la nivel național.

„Numai că ce este important pentru noi acum este, pe de o parte, să sprijinim Ucraina pentru ca să păstreze linia frontului și în tot acest timp, ani care urmează, să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potențială agresiune viitoare”, a conchis președintele.

Nicușor Dan participă marți, la Helsinki, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. El va ajunge seara la Londra, unde se va întâlni cu românii din Regatul Unit. Miercuri, tot la Londra, președintele se va întâlni cu reprezentanți români ai mediului de afaceri din Regatul Unit, cu reprezentanți ai companiilor britanice și va participa la Summitul Uniunea Europeană – Balcanii de Vest la Bruxelles, în Belgia.