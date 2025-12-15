Infotrafic: Ceața îngreunează circulația pe mai multe drumuri din sudul țării

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, luni dimineață, nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună oprirea circulației pe drumurile naționale sau pe autostrăzi.

Se circulă în condiții de ceață, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe artere rutiere din județele aflate în partea sudică a țării.

Pe autostrăzile adiacente capitalei: A 0, A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța și A 3 București – Ploiești, circulația rutieră se desfășoară de asemenea în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă. Din acest motiv, traficul este îngreunat pe autostrada A 1 București – Pitești, unde s-a format coloană de autovehicule pe sensul de mers către Capitală, care se deplasează cu viteză redusă, până la kilometrul 30.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, șoferii sunt sfătuiți: