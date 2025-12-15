Prima pagină » Social » Infotrafic: Ceața îngreunează circulația pe mai multe drumuri din sudul țării

Infotrafic: Ceața îngreunează circulația pe mai multe drumuri din sudul țării

Ceața afectează circulația rutieră, luni dimineața, pe mai multe artere din partea sudică a României. Vizibilitatea este redusă și traficul este îngreunat pe sensul de mers către Capitală.
Alexandra-Valentina Dumitru
15 dec. 2025, 06:54, Social

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, luni dimineață, nu sunt semnalate accidente rutiere care să impună oprirea circulației pe drumurile naționale sau pe autostrăzi.

Se circulă în condiții de ceață, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe artere rutiere din județele aflate în partea sudică a țării.

Pe autostrăzile adiacente capitalei: A 0, A 1 București – Pitești, A 2 București – Constanța și A 3 București – Ploiești, circulația rutieră se desfășoară de asemenea în condiții de ceață, cu vizibilitate redusă. Din acest motiv, traficul este îngreunat pe autostrada A 1 București – Pitești, unde s-a format coloană de autovehicule pe sensul de mers către Capitală, care se deplasează cu viteză redusă, până la kilometrul 30.

Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, șoferii sunt sfătuiți:

  • să adapteze viteza la condițiile meteo și de trafic
  • să folosească sistemele de iluminare și dezaburire, inclusiv luminile de ceață
  • să evite depășirile periculoase și orice manevră riscantă
  • să se asigure constant și să semnalizeze din timp schimbarea direcției
  • să nu aibă preocupări care să le distragă atenția de la condus
  • să adopte o conduită preventivă, păstrând o atitudine calmă și responsabilă pe toată durata deplasării.

