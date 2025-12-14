Infotrafic: Ceața pune probleme șoferilor pe autostrăzi și drumuri naționale

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, duminică dimineață, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Este semnalată ceață, cu scăderea vizibilității sub 200 de metri, pe autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A4 Ovidiu-Agigea, carosabilul fiind parțial umed, iar valorile de trafic sunt reduse.

La nivel național se circulă parțial pe un carosabil umed, iar pe drumuri din județele Botoșani, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Mehedinți, Olt, Teleorman, Vaslui și Vâlcea, vizibilitatea este redusă sub 200 metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, din cauza ceții.

Înainte de a porni în călătorie, informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la eventualele restricții impuse pe traseul planificat.

Șoferii sunt sfătuiți să asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei și a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de drum și trafic pentru a putea efectua orice manevră în siguranță și să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei.