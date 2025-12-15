Ce taxe trebuie să plătești pentru o succesiune primită și ce acte trebuie să prezinți notarului competent

În situația în care succesiunea se dezbate în mai puțin de 2 ani de la decesul persoanei pe care o moșteniți, NU se plătește impozit la stat. În cazul în care succesiunea se dezbate după 2 ani de la deces, se plătește 1% impozit din valoarea bunurilor imobile.

Onorariile minimale ale notarilor pentru certificatul de calitate de moștenitor este 300 lei iar pentru succesiune începe de la 500 lei, crescând în funcție de valoarea bunurilor moștenite.

De reținut faptul că succesiunea unui defunct se poate dezbate doar la notarul/notarii care se află în circumscripția tribunalului în care defunctul și-a avut ultimul domiciliu (cel trecut in certificatul de deces).

Documente necesare pentru succesiune

Notarul vă va solicita următoarele documente în original:

Certificatul de deces. Actele de identitate ale tuturor moștenitorilor. Certificatele de naștere și de căsătorie ale moștenitorilor. Hotărârile judecătorești sau certificatele de divorț ale moștenitorilor, acolo unde este cazul. Certificatul de naștere și de căsătorie al soțului în viață/certificatul de deces al soțului/sentința ori certificatul de divorț, acolo unde este cazul. Adeverința de schimbare a numelui pe cale administrativă, acolo unde este cazul. Declarațiile de opțiune succesorală, după caz. Testamentul, dacă acesta există. Procura în formă autentică a persoanelor împuternicite să îi reprezinte pe moștenitori la succesiune, dacă aceștia nu pot fi prezenți în persoană.

Pentru a face dovada proprietății bunurilor ce au aparținut persoanei decedate și care intră în masa succesorală, trebuie să prezentați următoarele documente în original: