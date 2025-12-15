Ce taxe trebuie să plătești pentru o succesiune primită și ce acte trebuie să prezinți notarului competent

În situația în care succesiunea se dezbate în mai puțin de 2 ani de la decesul persoanei pe care o moșteniți, NU se plătește impozit la stat. În cazul în care succesiunea se dezbate după 2 ani de la deces, se plătește 1% impozit din valoarea bunurilor imobile.
Onorariile minimale ale notarilor pentru certificatul de calitate de moștenitor este 300 lei iar pentru succesiune începe de la 500 lei, crescând în funcție de valoarea bunurilor moștenite.
De reținut faptul că succesiunea unui defunct se poate dezbate doar la notarul/notarii care se află în circumscripția tribunalului în care defunctul și-a avut ultimul domiciliu (cel trecut in certificatul de deces).
Documente necesare pentru succesiune
Notarul vă va solicita următoarele documente în original:
- Certificatul de deces.
- Actele de identitate ale tuturor moștenitorilor.
- Certificatele de naștere și de căsătorie ale moștenitorilor.
- Hotărârile judecătorești sau certificatele de divorț ale moștenitorilor, acolo unde este cazul.
- Certificatul de naștere și de căsătorie al soțului în viață/certificatul de deces al soțului/sentința ori certificatul de divorț, acolo unde este cazul.
- Adeverința de schimbare a numelui pe cale administrativă, acolo unde este cazul.
- Declarațiile de opțiune succesorală, după caz.
- Testamentul, dacă acesta există.
- Procura în formă autentică a persoanelor împuternicite să îi reprezinte pe moștenitori la succesiune, dacă aceștia nu pot fi prezenți în persoană.
Pentru a face dovada proprietății bunurilor ce au aparținut persoanei decedate și care intră în masa succesorală, trebuie să prezentați următoarele documente în original:
- Actele de proprietate: contracte de vânzare – cumpărare, contracte de donație, contracte de schimb, acte de dare în plată, certificatele de moștenitor, hotărârile judecătorești și altele, în funcție de caz.
- Certificatul de atestare fiscală în cazul bunurilor precum mașini, imobile și alte posesiuni ce intră la masa succesorală. Certificatul se eliberează de către organul fiscal competent al Primăriei din raza ultimului domiciliu al persoanei decedate sau de la locul imobilului; documentul are o valabilitate de doar 30 de zile de la data la care este eliberat.
- Documentul de intabulare, planul de amplasament și releveu în cazul imobilelor ce sunt intabulate în cartea funciară.
- Actul de concesiune al locului de veci și adeverința eliberată de către administrația cimitirului în care se află amplasat locul, dacă este cazul.
- Titlurile la ordin sau la purtător/certificate de acționar/carnetele C.E.C și altele.
- Extrasele de cont(uri).