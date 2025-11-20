Epstein Files: Este Trump în pericol? Jurnalista Nina Burleigh explică ce riscă președintele SUA

„Epstein a fost un predator, un proxenet, dar niciodată nu a fost vorba doar despre fete.” Afirmația vine de la Nina Burleigh, jurnalistă și autoare specializată în jocurile de putere din politica americană. În materialele sale de investigație, Burleigh analizează deja mii de documente publice demers în care încearcă să deslușească o rețea de putere complexă, având în centrul său figura lui Epstein.

Conform La Stampa, intrarea acestuia în cercurile înalte de putere a început în 1993, prin asocierea cu Comisia Trilaterală și Consiliul pentru Relații Externe – organizații pe care autoarea le descrie ca fiind „cluburi exclusiviste unde interese particulare sunt transformate discret în politici publice.” La doar un deceniu distanță, Epstein devenise o componentă integrală a establishmentului american.

O rețea globală cu ramificații politice și financiare extinse

În apogeul influenței sale, Epstein frecventa înalți oficiali, inclusiv senatori aflați în funcție și foști senatori, secretari de stat, directori bancari, președinți ai unor corporații financiare și lideri ai unor conglomerate internaționale. „Vorbesc despre indivizi ale căror decizii aveau capacitatea de a modela afacerile globale și viețile a milioane de oameni – de la Moscova la Tel Aviv, de la Berlin la Abu Dhabi,” explică Burleigh.

Publicarea integrală a actelor referitoare la Epstein, recent autorizată de Congres, ar putea schimba radical percepția publică.

Ce se ascunde în documente: Scandalul sexual, departe de a fi surpriza principală

Burleigh anticipează că dezvăluirile nu vor aduce neapărat detalii noi despre călătoriile lui Bill Clinton cu aeronava privată a lui Epstein, ci mai degrabă vor scoate la iveală legăturile sale financiare și politice profunde. Printre personalitățile menționate se numără miliardari, o vedetă rock, un magician și un bancher – o listă de 19 indivizi deja semnalată de congresmanul Thomas Massie.

„Marea revelație va fi rețeaua de conexiuni, beneficiile obținute, tranzacțiile și favorurile reciproce. Pe scurt: corupția,” subliniază Burleigh. Printre persoanele care ar putea fi vizate se numără:

Miliardarul Leon Black, despre care există deja informații, dar nu în totalitate.

Kathy Ruemmler, fost consilier general la Goldman Sachs, cu care Epstein a menținut o corespondență amicală până în 2018.

Figuri implicate în operațiunile offshore ale finanțatorului.

„Deep State”-ul, analizat prin prisma rețelei Epstein

Jurnalista susține că „deep state-ul” nu este o simplă teorie a conspirației, ci o elită concretă, atrasă de capacitatea lui Epstein de a facilita interacțiunea dintre influență, informații și capital. „Acești indivizi așteaptă acest moment cu maximă teamă. Când totul va ieși la lumină, vor fi expuși drept membri ai cercului apropiat al unui pedofil,” anticipează Burleigh.

Trump în pericol? Paralele cu scandalul Watergate

Unul dintre riscurile majore asociate cu aceste dezvăluiri ar putea viza direct viitorul politic al fostului președinte Donald Trump. Burleigh sugerează un scenariu similar cu cel din cazul Watergate, în care audierile din Congres ar putea provoca o ruptură între Trump și anumiți membri republicani.

„Dacă deputații republicani vor considera că povestea Epstein devine prea toxică pentru electorat, sprijinul pentru Trump ar putea să se prăbușească. În astfel de circumstanțe, un nou proces de impeachment nu este exclus,” explică ea.

Alții pe lista riscurilor: FBI, Departamentul de Justiție și decizii discutabile

Nina Burleigh avertizează că dezvăluirile ar putea afecta și personalități de rang înalt din instituțiile americane:

Directorul FBI, Kash Patel, care „ar putea fi expus ca mincinos.”

Procuroarea generală Pam Bondi, implicată într-o decizie controversată: închiderea, în ianuarie 2025, a dosarului privind complicii lui Epstein, deschis în 2024 de Procuratura Federală din New York.

„Este incredibil de suspect,” consideră jurnalista. „Această închidere ar trebui să genereze mult mai multe discuții.”