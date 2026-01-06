Dosarele Epstein. Departamentul Justiției: Peste 2 milioane de documente se află în diferite stadii de examinare

Departamentul Justiției (DoJ) a declarat, luni seara, că încă analizează milioane de documente care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein. Până în prezent, au fost publicate peste 12.000 de documente, totalizând aproximativ 125.500 de pagini. În plus, peste 2 milioane de documente care ar putea fi publicate în conformitate cu legea se află încă „în diferite faze de revizuire”, potrivit CBS News.

Documentul depus de DoJ precizează că departamentul va revizui procedurile de evaluare a documentelor, după ce unele victime s-au plâns că unele informații publicate ar fi trebuit să fie redactate.

De asemenea, Departamentul Justiției a mai declarat că o echipă de 400 de avocați revizuiește documentele pentru a asigura „confidențialitatea victimelor”, notează NBC News.

DoJ a mai menționat, în documentul depus la tribunal, că a primit zeci de întrebări din partea victimelor de la adoptarea Legii privind transparența dosarelor Epstein.

„Publicările anterioare au inclus zeci de mii de redactări manuale ale informațiilor de identificare a victimelor. Chiar și cu aceste eforturi și verificări de control al calității, din păcate, au fost publicate informații care, în opinia victimelor, ar fi trebuit redactate”, se arată în documentul depus.

În total, cazul Epstein presupune analiza a 5,2 milioane de documente. Până acum, Departamentul Justiției a analizat mai puțin de 1% din totalul documentelor posibile referitoare la Epstein. De asemenea, a precizat că numărul de pagini al documentelor variază foarte mult.

Documentele care sunt în curs de examinare includ e-mailuri interne ale Departamentului de Justiție și ale FBI, dosare judiciare, note din interviurile FBI, înregistrări din citații”, se arată în documentul depus la tribunal.