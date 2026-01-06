Prima pagină » Știri externe » Dosarele Epstein. Departamentul Justiției: Peste 2 milioane de documente se află în diferite stadii de examinare

Dosarele Epstein. Departamentul Justiției: Peste 2 milioane de documente se află în diferite stadii de examinare

Departamentul Justiției din SUA a anunțat, într-un document depus la tribunal, că peste 2 milioane de documente legate de Jeffrey Epstein se află în diferite stadii de examinare și, implicit, încă nu au fost făcute publice.
Dosarele Epstein. Departamentul Justiției: Peste 2 milioane de documente se află în diferite stadii de examinare
Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
06 ian. 2026, 15:44, Știri externe

Departamentul Justiției (DoJ) a declarat, luni seara, că încă analizează milioane de documente care ar putea avea legătură cu Jeffrey Epstein. Până în prezent, au fost publicate peste 12.000 de documente, totalizând aproximativ 125.500 de pagini. În plus, peste 2 milioane de documente care ar putea fi publicate în conformitate cu legea se află încă „în diferite faze de revizuire”, potrivit CBS News.

Documentul depus de DoJ precizează că departamentul va revizui procedurile de evaluare a documentelor, după ce unele victime s-au plâns că unele informații publicate ar fi trebuit să fie redactate.

De asemenea, Departamentul Justiției a mai declarat că o echipă de 400 de avocați revizuiește documentele pentru a asigura „confidențialitatea victimelor”, notează NBC News.

DoJ a mai menționat, în documentul depus la tribunal, că a primit zeci de întrebări din partea victimelor de la adoptarea Legii privind transparența dosarelor Epstein.

„Publicările anterioare au inclus zeci de mii de redactări manuale ale informațiilor de identificare a victimelor. Chiar și cu aceste eforturi și verificări de control al calității, din păcate, au fost publicate informații care, în opinia victimelor, ar fi trebuit redactate”, se arată în documentul depus.

În total, cazul Epstein presupune analiza a 5,2 milioane de documente. Până acum, Departamentul Justiției a analizat mai puțin de 1% din totalul documentelor posibile referitoare la Epstein. De asemenea, a precizat că numărul de pagini al documentelor variază foarte mult.

Documentele care sunt în curs de examinare includ e-mailuri interne ale Departamentului de Justiție și ale FBI, dosare judiciare, note din interviurile FBI, înregistrări din citații”, se arată în documentul depus la tribunal.

Citește și

Recomandarea video

BREAKING Nicușor Dan va negocia cu PSD numirile la șefia parchetelor și serviciilor secrete / Președintele are ca priorități șefia SRI și DNA / Ministerul Justiției va declanșa în scurt timp procedura pentru selectarea noilor șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT – surse
G4Media
Iarna adevărată! Cât durează valul de ninsori, viscol și polei în România
Gandul
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Cancan
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport
Spionul Vadim Benyatov, protejat de Washington. De ce refuză americanii să îl extrădeze pe bancherul condamnat în România pentru „privatizări strategice”
Libertatea
O ciupercă periculoasă, rezistentă la medicamente, se răspândește rapid în spitale. Poate provoca infecții grave
CSID
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor