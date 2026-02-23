Mexic: unul dintre cei mai căutați criminali din lume, Nemesio Oseguera „El Mencho”, a fost ucis într-o operațiune militară

Nemesio Oseguera Cervantes, cunoscut sub pseudonimul „El Mencho”, un infractor de notorietate mondială, a fost lichidat duminică în cursul unei intervenții militare mexicane. Această informație a fost confirmată de către oficialii federali pentru presa locală, mai scrie Il Post.

Oseguera, în vârstă de 59 de ani, se afla la cârma Cártelului Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cartelul este una dintre cele mai vaste și agresive grupări infracționale din Mexic. A fost înființată în anul 2010 și recunoscută pentru metodele sale extrem de brutale.

#ÚltimaHora Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, fue detenido en Tapalpa, Jalisco, donde fue herido en un operativo con colaboración de EU, y perdió la vida en camino a CDMX; reportan 7 muertos. https://t.co/2bXDXpjt0R — REFORMA (@Reforma) February 22, 2026

Conform declarațiilor ministrului mexican al Apărării, Oseguera a fost rănit într-o confruntare armată cu forțele de ordine în orașul Tapalpa, din statul Jalisco. El a decedat ulterior în timpul transportului către Ciudad de México.

Manifestări violente în diverse localități

După publicarea veștii despre decesul șefului cartelului, membrii CJNG au inițiat acțiuni violente în numeroase orașe din Mexic.

În metropola Guadalajara și în populara stațiune turistică Puerto Vallarta, autovehicule au fost incendiate și importante căi de acces au fost blocate.

Guvernatorul statului Jalisco, Pablo Lemus Navarro, a declarat stare de alertă. Au fost suspendate serviciile de transport public și s-a solicitat cetățenilor să rămână pe cât posibil în propriile locuințe, până la restabilirea ordinii.

De asemenea, Ambasada Statelor Unite în Mexic a emis o recomandare pentru cetățenii americani, sfătuindu-i să evite călătoriile și să rămână în clădirile de reședință. Alerta a fost emisă pentru statele Tamaulipas, Michoacán, Guerrero și Nuevo León.

O organizație criminală cu amprentă globală

CJNG este definit ca un grup infracțional transnațional, cu operațiuni extinse în mai multe națiuni din America Latină. Grupul deține rețele de distribuție a substanțelor interzise active pe toate continentele.

Autoritățile din Statele Unite instituiseră o recompensă de 15 milioane de dolari pentru orice informație ce ar fi putut conduce la prinderea lui Oseguera. El era considerat printre cei mai influenți și periculoși lideri ai lumii interlope din ultimul deceniu.

Dispariția sa ar putea declanșa o nouă serie de conflicte interne și o creștere a nivelului de violență în Mexic, într-un peisaj deja marcat de ani de confruntări acerbe între diverse carteluri și instituțiile de securitate.