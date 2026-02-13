Prima pagină » Știri externe » Dr. Oz, ulterior numit într-o funcție de rang înalt în administrația Trump, l-ar fi invitat pe Jeffrey Epstein la o petrecere de Ziua Îndrăgostiților în 2016

Dr. Oz, ulterior numit într-o funcție de rang înalt în administrația Trump, l-ar fi invitat pe Jeffrey Epstein la o petrecere de Ziua Îndrăgostiților în 2016

Dr. Mehmet Oz, actual administrator al Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid (CMS) din Statele Unite, în mandatul președintelui Donald Trump, a trimis în anul 2016 o invitație prin e-mail către Jeffrey Epstein pentru o petrecere organizată cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, potrivit unor documente făcute publice recent de Departamentul de Justiție al SUA.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andrei Rachieru
13 feb. 2026, 18:19, Știri externe

Informația a fost relatată inițial de Reuters.

E-mailul, datat 1 februarie 2016, a fost trimis de Dr. Oz și de soția sa, Liza Oz, și avea ca subiect „Sărbătoarea de Valentine’s Day a lui Mehmet și Liza Oz”. Mesajul conținea un link către o invitație digitală adresată lui Jeffrey Epstein.

Invitația a fost transmisă la aproape un deceniu după ce primele acuzații publice de infracțiuni sexuale împotriva lui Epstein au apărut, în iulie 2006. Epstein s-a sinucis în anul 2019, în timp ce se afla în detenție, așteptând procesul pentru acuzații de trafic sexual.

Departamentul de Justiție al SUA a făcut publice, în ultimele săptămâni, milioane de documente legate de cazul Epstein, pentru a se conforma unei legi adoptate de Congresul american. Dosarele scot la iveală noi informații privind legăturile lui Epstein cu persoane influente din politică, finanțe, afaceri și mediul academic.

Numele lui Dr. Oz apare de mai multe ori în aceste documente, inclusiv într-un e-mail trimis de pe un cont asociat numelui său, datat 1 ianuarie 2016, cu subiectul „Dr. Oz”, al cărui conținut este complet cenzurat.

De asemenea, Dr. Oz este menționat într-un e-mail din 2012, intitulat „lista actualizată pentru mâine seară”, referitor la un eveniment cultural. Totodată, Dean Ornish, fondatorul Institutului de Cercetare în Medicină Preventivă, l-a invitat pe Epstein la un eveniment organizat în 2014, la care Dr. Oz a participat ca speaker.

Fără acuzații legale

Dr. Oz nu este acuzat de nicio faptă ilegală în legătură cu cazul Epstein. Departamentul Sănătății și Serviciilor Sociale al SUA nu a oferit un răspuns oficial solicitărilor de comentarii pe această temă.

În vârstă de 65 de ani, Dr. Oz este cunoscut publicului larg ca chirurg cardiotoracic și personalitate de televiziune, fiind gazda emisiunii The Dr. Oz Show timp de peste un deceniu.

