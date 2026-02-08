Prima pagină » Știri externe » Fost ministru al Culturii din Franța, demisie în urma anchetei privind frauda legată de Epstein

Fostul ministru al Culturii din Franța, Jack Lang, a demisionat din funcția de director al unui centru cultural din Paris, din cauza unor presupuse legături financiare din trecut cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale, care au determinat deschiderea unei anchete fiscale.
Jack Lang este cea mai cunoscută personalitate din Franța afectată de publicarea dosarelor Epstein pe 30 ianuarie de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Este cunoscut pentru rolul său de ministru al Culturii în timpul președinției socialiste a lui François Mitterrand în anii 1980 și 1990.

Lang, în vârstă de 86 de ani, a fost chemat duminică să se prezinte la Ministerul Afacerilor Externe francez, care supraveghează Institutul Lumii Arabe, dar și-a prezentat demisia, scrie Associated Press.

El „este foarte trist și profund rănit că părăsește o funcție pe care o iubește”, a declarat duminică avocatul său, Laurent Merlet, la radio RTL. „El a pus interesele Institutului Lumii Arabe pe primul plan”, a spus Merlet, adăugând că clientul său a negat acuzațiile și le-a calificat ca fiind inexacte, scrie Associated Press.

Ministerul de Externe a confirmat demisia sa sâmbătă seara.

Procuratura financiară a declarat că a deschis o anchetă împotriva lui Lang și a fiicei sale, Caroline, pentru presupusă „spălare de bani și fraudă fiscală agravată”.

Site-ul francez de știri Mediapart a raportat săptămâna trecută despre presupuse legături financiare și de afaceri între familia Lang și Jeffrey Epstein prin intermediul unei companii offshore cu sediul în Insulele Virgine Americane din Marea Caraibelor.

Numele lui Jack Lang a fost menționat de peste 600 de ori în dosarele Epstein, arătând o corespondență intermitentă între 2012 și 2019. Fiica sa apărea și ea în dosarele făcute publice.

Ministrul de externe Jean-Noël Barrot a „luat act” de demisia lui Lang și a început procesul de căutare a succesorului său, a declarat ministerul de externe.

Lang conducea Institutul Lumii Arabe din 2013.

 

