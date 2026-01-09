Trump pune în pericol NATO: „SUA ar putea fi nevoite să aleagă între anexare și alianță”

Declarațiile au stârnit îngrijorare în rândul aliaților europeni, care privesc cu scepticism intențiile liderului de la Casa Albă.

Trump: „Nu am nevoie de dreptul internațional”

Întrebat dacă ambiția sa privind Groenlanda este mai importantă decât păstrarea NATO, Trump nu a oferit un răspuns direct, dar a recunoscut că administrația sa ar putea fi forțată să facă o alegere între cele două opțiuni. El a susținut că alianța transatlantică este practic lipsită de valoare fără SUA în centrul său.

În același interviu, Trump a declarat că nu se simte obligat să respecte dreptul internațional, afirmând că este constrâns doar de propria conștiință.

„Propria mea moralitate. Propria mea minte. Este singurul lucru care mă poate opri. Nu am nevoie de dreptul internațional”, a spus președintele american.

Referitor la motivele pentru care dorește controlul asupra Groenlandei, Trump a explicat că „proprietatea” oferă avantaje strategice și psihologice pe care nu le poți obține prin tratate sau acorduri.

Reacții dure din Europa

Declarațiile liderului de la Casa Albă au provocat reacții imediate în Europa. Prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, a avertizat că un eventual atac militar al SUA asupra Groenlandei ar însemna sfârșitul NATO.

„Dacă SUA aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește, inclusiv NATO și securitatea stabilită după al Doilea Război Mondial”, a afirmat aceasta.

Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj critic, avertizând că Washingtonul „se îndepărtează treptat de unii dintre aliații săi și se eliberează de regulile internaționale pe care le promova”.

Îndoieli privind angajamentul american

Trump, cunoscut pentru scepticismul său față de NATO, a aruncat noi îndoieli asupra angajamentului SUA față de alianță. Pe platforma Truth Social, el a scris că se îndoiește că NATO ar veni în ajutorul Statelor Unite într-o situație de criză, deși a adăugat că Washingtonul va continua să-și sprijine aliații.