Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri

Centrul Infotrafic informează că se circulă în condiții de ceață pe mai multe șosele din județele Olt, Argeș, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dâmbovița, Caraș-Severin, Botoșani, Galați, Vrancea, Vaslui, Maramureș și Harghita.

Administrația Națională de Meteorologie a emis nouă atenționări nowcasting de tip Cod galben. Acestea sunt valabile până la ora 20:00. Ceața determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Zonele afectate

În județul Alba, ceața afectează zona joasă, respectiv localitățile Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș și alte 41 de localități. În Maramureș, fenomenul meteorologic vizează atât zona depresionară (Sighetu Marmației, Vișeu de Sus), cât și zone precum Târgu Lăpuș și Suciu de Sus.

În județele Olt, Dolj, Giurgiu, Teleorman și Ilfov, ceața acoperă integral teritoriul sau zone extinse. În Ilfov, fenomenul afectează localitățile Buftea, Jilava, Măgurele, Bragadiru, Domnești și altele.

Recomandările autorităților

Poliția le recomandă șoferilor să reducă viteza. Șoferii trebuie să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare. De asemenea, să evite depășirile riscante când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor le este recomandat să-și sporească atenția. Trebuie să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător și după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de șoferi. Pe cât posibil, trebuie evitată folosirea părții carosabile în condiții de vizibilitate redusă.