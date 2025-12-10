Prima pagină » Meteo » Infotrafic. Ceața densă îngreunează circulația mașinilor pe mai multe autostrăzi din România

Ceața densă îngreunează circulația mașinilor pe mai multe autostrăzi din România. De asemenea, se circulă cu greutate pe șoselele din 10 județe din Moldova, Ardeal și Muntenia.
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că sâmbătă, la ora 06.45, ceața reduce vizibilitatea în trafic la sub 200 metri și izolat, sub 50 metri, pe autostrăzile A0 Centura Capitalei, A2 Cernavodă-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe mai multe artere rutiere din județele Bacău, Botoșani, Dolj, Galați Olt, Mehedinți, Maramureș, Teleorman, Vrancea și Vaslui.

Nu sunt semnalate accidente care să determine restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale.

Infotrafic reamintește că până pe 12 decembrie, în intervalul orar 8:00 – 17:00, se desfășoară „lucrări de reparație a părții carosabile pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, pe raza localităților Bascov și Drăganu, județul Argeș, traficul rutier urmând să se desfășoare alternativ, în ambele sensuri, pe o singură bandă, dirijat prin piloți de circulație.”

Șoferii sunt sfătuiți „să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruște și manevrele riscante”. De asemenea, pietonilor li se recomandă „să evite folosirea părții carosabile pe timpul nopții, în condiții de vizibilitate redusă”:

