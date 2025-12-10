Circulație reluată pe Valea Oltului în condiții normale, după incidentul cu cisterna GPL

DRDP Craiova a anunțat că, miercuri, la ora 01:30, circulația pe DN 7 – Valea Oltului a fost reluată în condiții normale.

Ca urmare a unei defecțiuni tehnice la o autocisternă aflată la ieșirea din Căciulata, spre Sibiu, marți, s-a decis închiderea circulației rutiere pe ambele sensuri ale DN 7 – Valea Oltului până la remedierea problemei. Defecțiunea a constat în pierderea de gaz petrolier lichefiat din autocisternă, motiv pentru care a fost instituită o zonă de siguranță.

Potrivit IGSU, pompierii au acționat în permanență la fața locului, pulverizând apă pe cisternă pentru dispersarea controlată a gazului.

Incidentul a determinat închiderea traficului pe DN 7, tronsonul Boița – județul Vâlcea, începând de marți, ora 15:00, și pe timpul nopții, pentru prevenirea oricăror accidente. Autovehiculele au fost deviate prin rute alternative, printre care DN 1 Veștem – Brașov, DN 7 → DN 67 (Budești) → Târgu Jiu sau DN 7 → DN 64 Drăgășani → județul Olt.

Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă, iar în sprijinul echipelor de intervenție au fost trimise autospeciale de la ISU Brașov și ISU Sibiu.