Traficul rutier pe DN 7 - Valea Oltului a fost reluat miercuri dimineață, după ora 1:30, în condiții normale, după ce autoritățile au gestionat incidentul unei cisterne care scurgea GPL în zona localității Călimănești, județul Vâlcea.
Circulație reluată pe Valea Oltului în condiții normale, după incidentul cu cisterna GPL
Petre Apostol
10 dec. 2025, 02:34, Social

DRDP Craiova a anunțat că, miercuri, la ora 01:30, circulația pe DN 7 – Valea Oltului a fost reluată în condiții normale.

Ca urmare a unei defecțiuni tehnice la o autocisternă aflată la ieșirea din Căciulata, spre Sibiu, marți, s-a decis închiderea circulației rutiere pe ambele sensuri ale DN 7 – Valea Oltului până la remedierea problemei. Defecțiunea a constat în pierderea de gaz petrolier lichefiat din autocisternă, motiv pentru care a fost instituită o zonă de siguranță.

Potrivit IGSU, pompierii au acționat în permanență la fața locului, pulverizând apă pe cisternă pentru dispersarea controlată a gazului.

Incidentul a determinat închiderea traficului pe DN 7, tronsonul Boița – județul Vâlcea, începând de marți, ora 15:00, și pe timpul nopții, pentru prevenirea oricăror accidente. Autovehiculele au fost deviate prin rute alternative, printre care DN 1 Veștem – Brașov, DN 7 → DN 67 (Budești) → Târgu Jiu sau DN 7 → DN 64 Drăgășani → județul Olt.

Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT pentru populația din zonă, iar în sprijinul echipelor de intervenție au fost trimise autospeciale de la ISU Brașov și ISU Sibiu.

