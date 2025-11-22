Accident mortal pe DN 3, la Constanța. Situația traficului, sâmbătă dimineață

Șoferul mașinii și-a pierdut viața în urma accidentului.

Centrul INFOTRAFIC estimează reluarea circulației după ora 07.00.

La nivel național, șoferii circulă preponderent pe carosabil umed, iar ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri în județele Neamț, Suceava și Vrancea.

Restricții de circulație pe DN 7

În perioada 21 noiembrie – 19 decembrie 2025, atât în cursul zilei, cât și pe parcursul nopții, se vor face lucrări de întreținere a viaductului Cârligu Mic, motiv pentru care vor fi impuse restricții de circulație pe DN 7, tronsonul kilometric 200+500 de metri – 201+500 de metri, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea.

Circulația rutieră se va desfășura alternativ, pe un singur sens, dirijat prin piloți de circulație și prin semaforizare. Nu vor fi instituite restricții de circulație în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2025.

Trafic oprit pe DN 1

În perioada 24 noiembrie, ora 10:00 – 27 noiembrie, ora 12:00, traficul rutier va fi oprit pe DN 1, la kilometrul 69+925 de metri, în localitatea Păulești, județul Prahova. Se vor executa lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. Circulația rutieră va fi deviată, pe categorii de autovehicule, astfel:

Sensul de mers București – Brașov și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute:

DN 1, km. 68+440 intersecție cu DJ 155 → DJ 155, Păulești → intersecție cu DJ 102 → DJ 102 Găgeni → intersecție cu DJ 100F → DJ 100F Țintea – Lilești → intersecție cu DJ 215 Băicoi → DJ 215 intersecție cu DN 1→ Brașov

DN 1, intersecție cu DN 72 → DN 72, Stoenești intersecție cu DJ 144 → DJ 144, Aricești – Rahtivani → intersecție cu DJ 720 Florești → DJ 720 intersecție cu DN 1 → DN 1 Brașov

Sensul de mers Brașov – București și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare: DN 1, Bărcănești, intersecție cu DN 1A,– Centura de Vest Ploiești – DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1 Brașov.