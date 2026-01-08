Prima pagină » Social » Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași

Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași

Este alertă în Iași, după ce la singurul hotel de 5 stele din oraș a venit, prin email, o amenințare cu bomba. Cel care a trimis informarea a specificat că dispozitivul poate fi declanșat de la distanță.
Laura Buciu
08 ian. 2026, 12:58, Social

Forțele de intervenție intervin la Hotel Pleiada după o amenințare cu bombă.

Potrivit unui email trimis pe adresa hotelului, a fost plasat un dispozitiv exploziv cu putere semnificativă, ce poate fi declanșat de la distanță, și care va fi detonat de la distanță dacă se va încerca depistarea lui, scrie Ziarul de Iași.

Amenințarea ar avea un „termen de expirare de 48 de ore”.

„În cadrul unuia dintre hotelurile dumneavoastră din lași, am plasat un dispozitiv exploziv improvisat de putere semnificativă. Acesta este activ şi va fi detonat. Mecanism: activare prin intermediul unui dispozitiv mobil. Orice tentativă de localizare sau dezactivare prin scanare poate declanşa detonarea imediată. Aceasta nu este o cerere de bani. Este o demonstrație. Vă vom urmări răspunsul. Vrem să vedem panică. Vrem să vedem evacuarea completă a oaspeţilor şi a personalului. Vrem să vedem poliţia şi unitățile speciale încercuind clădirea. Fiecare minut de întârziere vă aduce mai aproape de momentul în care veți privi la ştiri la ruinele stabilimentului dumneavoastră”, se menționează în mesajul de amenințare transmis, citat de Ziarul de Iași.

Persoana care a trimis emailul spune că nu poate fi contactată pe adresa de email de pe care a trimis amenințarea și face amenințări explicite: dacă nu se evacuează tot hotelul, va fi „redus la praf și amintiri”.

 

