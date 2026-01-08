Papa Leon al XIV-lea îi îndeamnă pe cardinalii catolici să creeze o Biserică mai incluzivă

Papa Leon al XIV-lea a avut joi o întâlnire cu cardinalii catolici din întreaga lume, în cadrul unui summit de două zile, notează Reuters.

El a cerut liderilor Bisericii să nu lase diviziunile să afecteze comunitatea de 1,4 miliarde de membri și să se concentreze pe atragerea de noi credincioși.

Papa Leon a declarat, de asemenea, că are intenția de a continua reformele începute de fostul papă Francisc, care s-a confruntat cu opoziția cardinalilor conservatori pentru a face Biserica mai incluzivă, prin acceptarea catolicilor homosexuali și dezbateri privind hirotonisirea femeilor.

La începutul summitului cu ușile închise de miercuri, papa a spus că Biserica va crește doar dacă mesajul său transmite iubirea lui Dumnezeu pentru toți, potrivit declarațiilor publicate de Vatican.

„Numai iubirea este demnă de încredere; numai iubirea este credibilă. În timp ce unitatea atrage, diviziunea risipește.”, a spus papa.

Massimo Faggioli, academician italian de la Trinity College Dublin, care monitorizează Vaticanul, a spus că papa Leon „lucrează pentru a convinge cardinalii că trebuie să lucreze împreună pentru a face ceea ce poporul catolic dorește să facă”.

Din cei 245 de cardinali la nivel mondial, 170 au participat la summitul care se încheie joi, a informat Vaticanul. Clericii au fost rugați să nu discute public despre întâlniri pentru a permite conversații sincere, a declarat purtătorul de cuvânt Matteo Bruni.