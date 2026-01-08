Prima pagină » Social » Papa Leon al XIV-lea îi îndeamnă pe cardinalii catolici să creeze o Biserică mai incluzivă

Papa Leon al XIV-lea îi îndeamnă pe cardinalii catolici să creeze o Biserică mai incluzivă

Papa Leon al XIV-lea a cerut cardinalilor unitate în Biserică și a promis să continue reformele Papei Francisc pentru a face catolicismul mai incluziv pentru credincioși.
Papa Leon al XIV-lea îi îndeamnă pe cardinalii catolici să creeze o Biserică mai incluzivă
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Nițu Maria
08 ian. 2026, 12:56, Social

Papa Leon al XIV-lea a avut joi o întâlnire cu cardinalii catolici din întreaga lume, în cadrul unui summit de două zile, notează Reuters.

El a cerut liderilor Bisericii să nu lase diviziunile să afecteze comunitatea de 1,4 miliarde de membri și să se concentreze pe atragerea de noi credincioși.

Papa Leon a declarat, de asemenea, că are intenția de a continua reformele începute de fostul papă Francisc, care s-a confruntat cu opoziția cardinalilor conservatori pentru a face Biserica mai incluzivă, prin acceptarea catolicilor homosexuali și dezbateri privind hirotonisirea femeilor.

La începutul summitului cu ușile închise de miercuri, papa a spus că Biserica va crește doar dacă mesajul său transmite iubirea lui Dumnezeu pentru toți, potrivit declarațiilor publicate de Vatican.

„Numai iubirea este demnă de încredere; numai iubirea este credibilă. În timp ce unitatea atrage, diviziunea risipește.”, a spus papa.

Massimo Faggioli, academician italian de la Trinity College Dublin, care monitorizează Vaticanul, a spus că papa Leon „lucrează pentru a convinge cardinalii că trebuie să lucreze împreună pentru a face ceea ce poporul catolic dorește să facă”.

Din cei 245 de cardinali la nivel mondial, 170 au participat la summitul care se încheie joi, a informat Vaticanul. Clericii au fost rugați să nu discute public despre întâlniri pentru a permite conversații sincere, a declarat purtătorul de cuvânt Matteo Bruni.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
Gandul
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Cancan
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
Libertatea
Electrocasnicul pentru care plătim 132 lei în fiecare lună. Mulți români îl iau în casă și îl folosesc zilnic
CSID
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Promotor