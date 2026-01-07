Papa Leon al XIV-lea a convocat cardinalii la Roma pentru o reuniuni care semnalează noi reforme

Cardinalii din întreaga lume s-au adunat miercuri în sala de audiențe a Vaticanului pentru deschiderea primei lor reuniuni sub pontificatul lui Leon al XIV-lea, informează Associated Press.

Agenda întâlnirii, prezentată în scrisoarea de convocare, a fost vagă. Patriarhul latin al Ierusalimului, cardinalul Pierbattista Pizzaballa a spus: „Vom vedea, vom vedea, nici măcar n-am început încă. Aveți răbdare!”, la sosirea sa la reuniune.

În cadrul audienței generale de miercuri, suveranul pontif a transmis că intenționează implementarea completă a reformelor Conciliului Vatican II, reforme ce au modernizat profund Biserica Catolică.

Reformele realizarea în urma Conciliului Vatican II au permis, între altele, utilizarea limbii vernaculare în cadrul Liturghiei în locul limbii latine, o participare mai activă a credincioșilor la viața bisericii și au schimbat fundamental relațiile Bisericii Catolice cu celelate religii.

„Prin urmare, deși auzim chemarea de a nu lăsa profeția sa să se estompeze și de a continua să căutăm modalități și mijloace de a pune în aplicare ideile sale, va fi important să o cunoaștem din nou îndeaproape și să o facem nu prin interpretări, ci recitind documentele sale și reflectând asupra conținutului lor”, a afirmat Papa, despre Vatican II, precizând că generația celor care au realizat reformelor respective nu mai este.