Situația traficului, sâmbătă dimineață, pe șoselele din România

Nu sunt semnalate, sâmbătă dimineață, drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice.
27 dec. 2025, 07:07, Social

​Centrul Intotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la această ora(06:40) nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice.

Este semnalată ceață, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, pe tronsoane din autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A3 București – Ploiești și A7 Ploiești – Buzău dar și pe mai multe drumuri din județele Arad, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Suceava și Timiș.

De asemenea este semnalată ninsoare ușoară, pe DN 1 în zona stațiunilor Azuga și Bușteni. Se acționează cu material antiderapant. Circulația rutieră nu este afectată.

Pe drumurile principale, respectiv autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești, traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil parțial umed, cu vizibilitate afectată de ceață pe unele tronsoane și cu valori normale de circulație.

