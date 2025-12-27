Prima pagină » Social » Cod portocaliu de vânt puternic în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara

Cod portocaliu de vânt puternic în zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineață o atenționare cod portocaliu de vânt puternic pentru zonele montane ale județelor Caraș-Severin și Hunedoara.
Sursa: YouTube
Petre Apostol
27 dec. 2025, 06:54, Social

Atenționarea cod portocaliu de vânt este valabilă până la ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, se vor semnala intensificări puternice ale vântului, cu rafale care vor atinge 120–140 km/h.

Atenționarea de cod portocaliu este pentru zona montană de peste 1800 m altitudine în județele Caraș-Severin și Hunedoara.

Anterior, au fost emise coduri galbene pentru ceață densă în județele Arad, Bihor și Timiș, cu vizibilitate redusă local sub 200 m și izolat sub 50 m, și pentru intensificări ale vântului în zona montană a județului Suceava, cu rafale de 90–120 km/h.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele afectate și respectarea măsurilor de siguranță în cazul urgențelor.

