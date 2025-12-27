Cod galben de ceață densă și vânt puternic în vestul și nordul țării

Meteorologii anunță cod galben de ceață densă și risc de ghețuș până la ora 9:00. Se semnalează ceață ce reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, condiții ce pot favoriza formarea ghețușului, mai ales pe drumurile slab circulate.
Zonele afectate sunt:
Județul Arad: Arad, Pecica, Nădlac, Vinga, Secusigiu, Șagu, Semlac, Livada, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Zădăreni, Peregu Mare.
Județul Bihor: Salonta, Tinca, Batăr, Ciumeghiu, Holod, Cociuba Mare, Șoimi, Tulca, Olcea, Căpâlna.
Județul Timiș: Sânnicolau Mare, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche, Valcani.
O atenționare cod galben de vânt puternic se anunță în zona de munte a județului Suceava și este valabilă până la ora 11:00.
Atenționarea vizează zona de munte a județului Suceava situată la altitudini de peste 1.800 de metri.
Aici sunt așteptate intensificări ale vântului, cu rafale de 90–120 km/h, în special pe crestele montane.