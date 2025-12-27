Prima pagină » Social » Cod galben de ceață densă și vânt puternic în vestul și nordul țării

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă dimineață două atenționări Cod Galben care vizează mai multe localități din vestul și nordul țării. Se anunță ceață densă în Arad, Bihor și Timiș, iar în Suceava vântul poate atinge și 120 km/h.
Petre Apostol
27 dec. 2025, 05:43, Social

Meteorologii anunță cod galben de ceață densă și risc de ghețuș până la ora 9:00. Se semnalează ceață ce reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri, condiții ce pot favoriza formarea ghețușului, mai ales pe drumurile slab circulate.

Zonele afectate sunt:

Județul Arad: Arad, Pecica, Nădlac, Vinga, Secusigiu, Șagu, Semlac, Livada, Felnac, Șeitin, Iratoșu, Șofronea, Zădăreni, Peregu Mare.

Județul Bihor: Salonta, Tinca, Batăr, Ciumeghiu, Holod, Cociuba Mare, Șoimi, Tulca, Olcea, Căpâlna.

Județul Timiș: Sânnicolau Mare, Variaș, Dudeștii Vechi, Lenauheim, Comloșu Mare, Periam, Satchinez, Orțișoara, Cenad, Teremia Mare, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Șandra, Saravale, Gottlob, Pesac, Beba Veche, Valcani.

Alertă cod galben de vânt puternic la munte

O atenționare cod galben de vânt puternic se anunță în zona de munte a județului Suceava și este valabilă până la ora 11:00.

Atenționarea vizează zona de munte a județului Suceava situată la altitudini de peste 1.800 de metri.

Aici sunt așteptate intensificări ale vântului, cu rafale de 90–120 km/h, în special pe crestele montane.

