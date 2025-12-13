Infotrafic: Ceața îngreunează circulația pe drumurile din România

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, sâmbătă dimineața, la nivelul țării se circulă preponderent pe un carosabil umed, fără precipitații, în condiții de ceață, cu vizibilitate diminuată sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Nu sunt semnalate accidente care să determine restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale, precizează Infotrafic.

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A0 (Centura București), traficul rutier se desfășoară pe un carosabil parțial umed, cu vizibilitate diminuată pe alocuri sub 100 de metri.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare și să evite frânările bruște sau manevrele riscante.

De asemenea, pietonilor li se recomandă să evite folosirea părții carosabile pe timpul nopții, în condiții de vizibilitate redusă.