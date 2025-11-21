INFOTRAFIC: Ceața reduce vizibilitatea pe autostrăzi și pe drumuri din numeroase județe

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că se circulă în condiții de ceață pe autostrăzile A0, A1 București – Pitești, A2 București – Constanța, A3 București – Ploiești și A7 Buzău – Focșani, precum și în municipiul București.

De asemenea, pe drumuri din județele Brăila, Buzău, Bacău, Botoșani, Călărași, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Neamț, Iași, Ilfov, Prahova, Suceava, Vaslui, Vrancea, Teleorman și Tulcea, vizibilitatea este redusă, local, sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite depășirile riscante atunci când vizibilitatea este diminuată și să mărească distanța de siguranță între autovehicule.

Pietonilor li se recomandă să-și sporească atenția, să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător, după ce sunt siguri că intenția lor a fost observată de conducătorii auto, și, pe cât posibil, să evite circulația pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate redusă.