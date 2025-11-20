Atenție șoferi la punctele de penalizare primite!

În cazul acumulării unui număr de 15 puncte de penalizare se dispune suspendarea dreptului de a conduce, pe o perioadă de 30 de zile.

De asemenea, se poate dispune suspendarea dreptului de a conduce, pentru o perioadă de 60 de zile. Acest lucru se aplică dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

În aceste condiții, întrebarea pe care și-o pun conducătorii auto, foarte des, este:

,,CUM SCAP DE PUNCTELE DE PENALIZARE PRIMITE DREPT SANCȚIUNE CONTRAVENȚIONALĂ COMPLEMENTARĂ PE CODUL RUTIER?”

Răspunsul vine tot din Codul Rutier, și anume: Punctele de penalizare se anuleaza la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei. În situatia în care a fost depusa plângere împotriva procesuluiverbal de constatare si sanctionare a contraventiei prin care au fost aplicate oricare dintre punctele de penalizare care conduc la realizarea cumulului prevazut la alin. (1) lit. a) si b), curgerea termenului de anulare se suspenda de drept pentru toate punctele de penalizare care îl alcatuiesc, de la data înregistrarii acestei plângeri la instanta de judecata pâna la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care instanta a respins plângerea contraventionala sau a admis-o în parte, mentinând sanctiunea contraventionala complementara aplicata.

Este bine de știut faptul că, suspendarea exercitării dreptului de a conduce cauzată de acumularea punctelor de penalizare, anulează toate punctele de penalizare acumulate până în acel moment.

Pentru a evita suspendarea exercitării dreptului de a conduce, fiecare conducător auto poate consulta online istoricul sancțiunilor rutiere pe site-ul MAI Acasă – HUB servicii MAI. Pentru a putea beneficia de acest serviciu public online, trebuie să ai un cont validat.