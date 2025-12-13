Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște

Conform legii, orice persoană trebuie să respecte liniștea locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00. În caz contrar, amenda pe care o poate primii cel care nu respectă acest program de liniște, poate ajunge la 1.500 lei, sau chiar la 3.000 de lei dacă se insistă în nerespectarea intervalului orar de liniște, indiferent că locuim la bloc sau la curte, și indiferent de zilele săptămânii.

De asemenea, toți cetățenii sunt obligați să nu tulbure liniştea locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă, obligația fiind instituită indiferent de oră sau de ziua din săptămână, precum și indiferent de loc. În acest caz, sancțiunile contravenționale sunt mai blânde, fiind vorba de o obligație generală, iar interdicțiile fiind mai restrictive, mai exact vizează orice cetățean și orice interval orar al săptămânii, amenzile fiind între 200 și 1000 de lei. Amenzile se pot dubla dacă făptuitorul nu ține cont de prima amendă primită, și în mai puțin de 24 ore de la prima abatere are același comportament.

Fiind perioada sărbătorilor de iarnă, toți putem fi inițiatorii unor petreceri private, la care ascultăm muzică și ne simțim bine, bucurându-ne de atmosfera festivă a Crăciunului sau Anului Nou.

Atenție, organizarea unor astfel de petreceri şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea celorlalți locuitori, fie că sunt în aer liber sau în diferite incinte, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe, ne poate aduce amenzi de până la 3.000 de lei.

La fel ca în primele două situații, nesocotirea acestor prevederi dă dreptul agentului constatator să aplice o amendă dublă, respectiv de 6.000 lei.

Prin urmare, dacă dorim să trecem cu bine perioada sărbătorilor de iarnă, și fără amenzi din partea autorităților, trebuie să ne abținem de la orice manifestări de natura celor de mai sus, și care pot deranja în vreun fel vecinii sau orice locuitor din apropierea noastră.