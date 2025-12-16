Prima pagină » Social » Circulație închisă pe Valea Prahovei, după o alunecare de teren

Circulație închisă pe Valea Prahovei, după o alunecare de teren

Circulația rutieră este închisă, marți, pe DN 1 - Valea Prahovei, pe banda 1 de mers a sensului Brașov - Ploiești, din cauza unei alunecări de teren.
UPDATE 18:45

„Pe DN1, la km 99+100 (sensul de mers Brașov–Ploiești), în zona localității Cornu, s-a produs o surpare a corpului drumului, care afectează prima bandă de circulație. Sectorul de drum are 4 benzi (câte 2 benzi pe sens), ceea ce permite desfășurarea traficului în ambele sensuri, în condiții de siguranță, cu respectarea semnalizării rutiere temporare”, anunță CNAIR.

„DRDP București a dispus de urgență restricționarea primei benzi și semnalizarea corespunzătoare a zonei afectate. În continuare, echipele constructorului care execută lucrări în zonă vor interveni de urgență pentru remedierea situației. Începând de la primele ore ale dimineții, se vor executa lucrări pentru stoparea alunecării de teren din corpul drumului, constând în: montarea de prefabricate din beton, turnare de beton, umpluturi cu pământ și refacerea terasamentului”, se mai menționează în anunțul CNAIR.

Știrea inițială:

Restricția parțială de trafic a fost impusă pe Drumul Național 1, între km 99+150 m – 99+050 m, pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov – Ploiești, informează Poliția Prahova.

„Ca urmare a apariției în spațiul public a unor informații privind o posibilă alunecare de teren ce ar putea afecta circulația pe DN1 (E60), în afara localității Cornu, polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier împreună cu reprezentanți ai Secției de Drumuri Naționale Ploiești – District Câmpina, au efectuat verificări la fața locului. În urma acestora, s-a constatat că alunecarea de teren s-a produs la partea de terasament a părții carosabile, pe sectorul de drum cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov – Ploiești. Pentru protejarea drumului public și pentru prevenirea oricărui pericol pentru participanții la trafic, traficul rutier a fost restricționat pe banda nr.1 a sensului de mers Brașov – Ploiești, cuprins între km 99+150 m – 99+050 m, măsura fiind semnalizată corespunzător”, transmite Poliția Prahova.

Polițiștii le recomandă șoferilor să manifeste prudență în zonă, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile agenților rutieri.

