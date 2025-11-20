Se închide circulația pe DN1. Care sunt rutele alternative

Consiliul Județean Prahova anunță restricționarea circulației pe DN1, în zona km 69+925 (Movila Vulpii), pentru execuția lucrărilor de refacere a infrastructurii trecerii la nivel cu calea ferată.

Măsura va fi în vigoare din 24 noiembrie 2025, de la ora 10.00, până în 27 noiembrie 2025, la ora 12.00.

Traficul va fi deviat pe rute alternative, diferențiate în funcție de tonaj:

Autovehicule sub 3,5 tone

1. DN1 – DN72 – DJ144

Centura Ploiești – Stoenești – Ariceștii Rahtivani – Florești – revenire DN1.

2. DN1 – DJ155 – DJ102 – DJ100F

Găgeni – Țintea – Băicoi – revenire DN1.

Autovehicule peste 3,5 tone (trafic greu)

DN1A: Ploiești – Văleni – Cheia – Brașov.

Pe durata lucrărilor, accesul riveranilor și al proprietarilor de terenuri va fi permis pe sectorul închis, conform semnalizării temporare.

Circulația va fi reluată în condiții de siguranță după verificările instituțiilor abilitate la finalul perioadei de restricții.