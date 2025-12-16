Prima pagină » Politic » România a semnat Convenția de înființare a unei Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina

România a semnat Convenția de înființare a unei Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina

România a semnat o Convenție pentru înființarea unei Comisii internaționale care va decide asupra cererilor de despăgubiri pentru Ucraina, ca urmare a agresiunii Federației Ruse.
România a semnat Convenția de înființare a unei Comisii internaționale privind cererile de despăgubiri pentru Ucraina
Nițu Maria
16 dec. 2025, 18:50, Politic

Potrivit unui comunicat de presă transmis de MAE, România a semnat marți Convenția care stabilește înființarea unei Comisii internaționale pentru cererile de despăgubiri ale Ucrainei.

Documentul a fost semnat de secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe, Clara-Alexandra Volintiru, responsabilă de relații interinstituționale, cooperare pentru dezvoltare și drepturile omului.

Semnarea a avut loc marți, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga, organizată de Consiliul Europei și Regatul Țărilor de Jos.

La eveniment au fost prezenți Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, care deține președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, Dick Schoof, prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Alain Berset, secretarul general al Consiliului Europei, și Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate.

Secretarul de stat al MAE, Clara-Alexandra Volintiru, a vorbit marți despre „poziția consecventă a României de utilizare a tuturor instrumentelor de drept internațional pentru tragerea la răspundere a celor vinovați pentru agresiunea împotriva Ucrainei.”

Scopul Conferinței diplomatice de la Haga a fost adoptarea și semnarea, completă, a Convenției de înființare a Comisiei internaționale pentru cererile de despăgubiri ale Ucrainei.

Documentul a fost semnat de 34 de state și de Uniunea Europeană.

Comisia internațională pentru cererile de despăgubiri ale Ucrainei reprezintă a doua parte a mecanismului de despăgubire pentru agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Prima parte a mecanismului constă în Registrul daunelor cauzate de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Comisia va funcționa ca structură independentă în cadrul Consiliului Europei, cu personalitate juridică internațională.

Aceasta va fi un organism administrativ care va lua decizii privind cererile de despăgubiri pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate prin fapte internaționale ilicite comise de Federația Rusă în sau împotriva Ucrainei.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
2.300.000 de pensionari români riscă să nu își mai primească pensiile în 2026. Care este motivul și ce transmite Poșta Română
Gandul
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Vlad Pascu pierde la ÎCCJ șansa de reducere a pedepsei. Decizia este definitivă
Libertatea
Cele 3 zodii care dau lovitura în următoarele luni! Surprize uriașe pentru acești nativi
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor