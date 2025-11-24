O stâncă periculoasă va fi detonată miercuri. Circulație închisă între Reghin și Toplița

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunță luni că traficul va fi închis pe DN15, miercuri, pentru detonarea unei stânci periculoase.

Circulația se închide între orele 11:00 și 12:00, între Reghin și Toplița, pentru dinamitarea versantului, în zona localității Neagra.

Intervenția face parte din proiectul de punere în siguranță a zonei drumului pe toată Valea Mureșului unde în mod frecvent ajung bolovani pe partea carosabilă.

O intervenție asemănătoare va avea loc și săptămâna viitoare, miercuri, 3 decembrie, în zona localității Lunca Bradului.