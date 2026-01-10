Prima pagină » Social » Salvamont: 52 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

Salvamont: 52 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore

52 de persoane au fost salvate vineri de pe munte, potrivit unui bilanț al Salvamont România.
Salvamont: 52 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore
Foto: Facebook/Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont
Cosmin Pirv
10 ian. 2026, 08:57, Social

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 53 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor.

Cele mai multe apeluri, 19, au fost pentru Salvamont Municipiul Brașov, iar câte 4 au fost primite pentru Salvamont Maramureș și Salvamont Gorj. Au mai fost apeluri în Alba, Bihor, Cluj, Hunedoara, Prahova, Harghita, Mureș, Caraș Severin și Neamț.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 52 de persoane. Dintre acestea, 14 au fost transportate cu ambulanțele SAJ, SMURD sau Salvamont la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 45 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

