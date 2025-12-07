Prima pagină » Meteo » Avertizare meteorologică în Dobrogea. Pe litoral și în Delta Dunării este vânt puternic

Avertizare meteorologică în Dobrogea. Pe litoral și în Delta Dunării este vânt puternic

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că duminică seara pe litoral și în Delta Dunării este vânt puternic. Meteorologii au emis o avertizare cod galben. Aceasta este valabilă pe parcursul serii.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
07 dec. 2025, 20:30, Știrile zilei

Conform ANM este vorba despre „intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…55 km/h.”

Este vizată zona de litoral a județului Constanta unde se află localitățile Constanța, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albești, Pecineaga, Istria, Săcele, Costinești și Mangalia.

De asemenea, este vânt puternic în zona de litoral a județului Tulcea la Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti și Sfântu Gheorghe.

Avertizarea cod galben este valabilă duminică până la ora 23.00.

