Avertizare meteorologică în Dobrogea. Pe litoral și în Delta Dunării este vânt puternic

Conform ANM este vorba despre „intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…55 km/h.”

Este vizată zona de litoral a județului Constanta unde se află localitățile Constanța, Năvodari, Ovidiu, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Limanu, Albești, Pecineaga, Istria, Săcele, Costinești și Mangalia.

De asemenea, este vânt puternic în zona de litoral a județului Tulcea la Jurilovca, Sulina, C.A. Rosetti și Sfântu Gheorghe.

Avertizarea cod galben este valabilă duminică până la ora 23.00.