Anunțul meteorologilor: Temperaturi mai mari decât cele normale până la sfârșitul anului

Temperaturile vor fi mai mari decât cele normale până aproape de finalul anului și vor coborî după data de 29 decembrie, arată specialiștii ANM în prognoza pentru următoarele patru săptămâni.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
16 dec. 2025, 07:33, Social

Săptămâna 15.12.2025 – 22.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 22.12.2025 – 29.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile sudice, dar și deficitare în cele nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor avea o tendință ușor deficitară în vestul și nord-vestul țării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

