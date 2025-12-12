Prima pagină » Meteo » Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge

Meteorologii au anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Unde și când va ninge

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea de Crăciun și Anul Nou. Prognoza valabilă până la jumătatea lunii ianuarie arată unde și când ar putea ninge.
Petru Mazilu
12 dec. 2025

Potrivit ANM, în săptămâna 15-22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în zonele montane. Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi deficitar la nivelul întregii țări.

În săptămâna 22-29 decembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

În săptămâna 29 decembrie- 5 ianuarie, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a teritoriului.

În săptămâna 5-12 ianuarie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor situa în general în jurul celor normale pentru acest interval, cu o tendință ușor excedentară în regiunile sudice, a precizat ANM.

