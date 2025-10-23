Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, amenințat cu moartea la sosirea în închisoare. Ce i-au strigat de la fereastră ceilalți deținuți

O înregistrare video care circulă online, care pare să fi fost filmată de un deținut, arată amenințări verbale la sosirea lui Sarkozy la închisoarea La Sante din Paris.

Potrivit Reuters, parchetul din Paris a fost alertat cu privire la înregistrarea video.

Trei deținuți au fost interogați în cadrul anchetei, iar două telefoane mobile au fost confiscate în timpul unei percheziții la închisoare.

Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, a fost închis marți, după ce a fost condamnat pentru conspirație în vederea strângerii de fonduri pentru campanie din Libia.

Vestea despre amenințări a apărut după ce s-a anunțat că fostului președinte i se vor desemna permanent doi ofițeri de poliție ca gărzi de corp, staționați în celule din apropiere pe toată durata șederii sale în închisoare, pentru a se asigura că nu va păți nimic.

Avocații lui Sarkozy au depus o cerere de eliberare anticipată, în așteptarea procesului său în apel, și au declarat că se așteaptă ca această cerere să fie revizuită în aproximativ o lună.

Au spus că speră să-l elibereze anticipat până la Crăciun.