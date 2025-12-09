Fost ministru al Economiei din Cuba, condamnat la închisoare pe viață pentru spionaj

„Curtea a aplicat o singură pedeapsă cu închisoare pe viață” pentru „infracțiuni de spionaj” și „acte care prejudiciază activitatea economică sau atribuirea de contracte”, a anunțat cea mai înaltă instanță a țării într-un comunicat, potrivit Le Figaro.

Curtea Supremă nu a dezvăluit însă pentru ce țară sau entitate au fost comise presupusele acte de spionaj și nici nu a oferit detalii despre abaterile economice implicate.

În acest caz, Alejandro Gil a fost găsit vinovat de „corupție, furt și deteriorare a documentelor sau a altor obiecte aflate în custodia oficială, încălcarea sigiliilor oficiale și încălcarea regulilor de protecție a documentelor clasificate”, a declarat doar Curtea Supremă.

Fostul ministru în vârstă de 61 de ani, care a fost în funcție între 2018 și 2024 și este considerat apropiat de președintele Miguel Diaz-Canel, a făcut și obiectul unei a doua proceduri pentru care a fost condamnat la douăzeci de ani de închisoare, a anunțat Curtea Supremă în același comunicat.

Acuzat și de trafic de influență și fraudă fiscală

În acest al doilea caz, el a fost găsit vinovat de „infracțiuni de corupție în curs de desfășurare, folosite ca mijloc de falsificare a documentelor publice, precum și de trafic de influență și fraudă fiscală”. Fostul ministru are la dispoziție zece zile pentru a face apel la această a doua condamnare. În cazul unei condamnări pe viață, legislația cubaneză prevede un apel automat, care va implica în mod necesar un al doilea proces.

Alejandro Gil a fost ministrul Economiei și Planificării din 2018 până la demiterea sa bruscă în februarie 2024. De atunci, nu a mai fost văzut niciodată în public.