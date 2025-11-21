15 kilograme de canabis în saci vidați – descoperire a DIICOT la Cluj

Procurorii DIICOT Cluj au dispus reținerea a doi inculpați, ambii în vârstă de 25 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.

Cei doi au fost prinși în flagrant, în Cluj-Napoca, în cadrul a două acțiuni succesive, după ce au preluat cantitatea de aproximativ 15 kilograme canabis.

Drogul de risc era depozitat într-un troler de mari dimensiuni, acoperit cu folie de plastic, care a fost ridicat de unul dintre inculpați din incinta unui punct de lucru al unei societăți de transport internațional.

A fost sesizat, vineri, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj cu propunerea de arestarea preventivă a inculpaților pentru o perioadă de 30 de zile.