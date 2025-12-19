Dovezile privind beneficiile canabisului în scopuri terapeutice sunt încă puține

Utilizarea canabisului pentru tratarea durerii cronice, anxietății sau insomniei este tot mai răspândită la nivel global, pe fondul relaxării legislației în unele state. Cu toate acestea, o revizuire de amploare a studiilor științifice arată că percepția publică depășește cu mult ceea ce pot confirma datele medicale actuale.

Cercetarea publicată pe JAMA, a analizat peste 2.500 de studii publicate între 2010 și 2025, concentrându-se apoi pe aproximativ 100 dintre cele mai ample și recente lucrări, considerate mai solide din punct de vedere metodologic, scrie Il Post.

Canabinoizi versus canabis: o diferență majoră

Analiza face o distincție clară între consumul de canabis și utilizarea canabinoizilor de grad farmaceutic (precum THC și CBD, izolate sau sintetizate).

Pentru consumul direct al plantei, dovezile de eficacitate sunt insuficiente sau inconcludente în majoritatea indicațiilor medicale. În schimb, unele medicamente pe bază de canabinoizi au demonstrat beneficii clare în situații specifice.

Potrivit studiilor analizate, medicamentele pe bază de canabinoizi s-au dovedit eficiente în câteva cazuri bine delimitate:

reducerea greaței și vărsăturilor provocate de chimioterapie;

scăderea frecvenței convulsiilor în anumite sindroame epileptice pediatrice;

un efect moderat în stimularea apetitului la pacienți cu anorexie asociată HIV.

Aceste tratamente sunt strict reglementate, aprobate de autoritățile sanitare și, în unele țări, inclusiv în România, pot fi compensate prin sistemul public de sănătate.

Utilizarea canabisului: dovezi slabe pentru durere, anxietate și insomnie

Pentru unele dintre cele mai frecvente motive de utilizare a cannabisului terapeutic, concluziile sunt mult mai rezervate:

durerea cronică: dovezile sunt limitate, iar multe asociații medicale nu recomandă canabisul ca primă opțiune;

anxietatea și PTSD: studiile nu au arătat diferențe semnificative față de placebo;

insomnia: rezultatele sunt neconcludente, iar unele organizații specializate nu recomandă utilizarea cannabisului pentru tulburările de somn.

În plus, există suspiciuni că unele îmbunătățiri raportate ar putea fi legate de efecte de sevraj după întreruperea consumului, nu de eficiența reală a tratamentului.

Există riscuri și efecte adverse

Revizuirea a analizat și posibilele riscuri asociate utilizării cannabisului în scop medical. Datele sugerează că:

aproape o treime dintre utilizatori pot dezvolta un consum problematic;

există un risc crescut, deși modest, de probleme cardiovasculare și psihiatrice;

produsele cu conținut ridicat de THC sunt asociate cu riscuri mai mari.

Un alt aspect important este lipsa standardizării: concentrațiile de substanțe active pot varia semnificativ în funcție de sursă și preparare, ceea ce face dificil controlul dozelor și al efectelor.

În România, utilizarea canabisului medicinal este strict reglementată, iar producția se face conform unor standarde precise, inclusiv printr-o unitate specializată a statului. Importurile sunt permise doar în anumite condiții.

Cercetătorii subliniază însă că lipsesc studiile pe termen lung pentru multe dintre indicațiile actuale. Unul dintre motive este absența unor stimulente economice pentru companiile din domeniu, ale căror produse sunt deja comercializate cu succes.