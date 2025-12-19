Dovezile privind beneficiile canabisului în scopuri terapeutice sunt încă puține

Utilizarea canabisului pentru tratarea durerii cronice, anxietății sau insomniei este tot mai răspândită la nivel global, pe fondul relaxării legislației în unele state. Cu toate acestea, o revizuire de amploare a studiilor științifice arată că percepția publică depășește cu mult ceea ce pot confirma datele medicale actuale.
Cercetarea publicată pe JAMA, a analizat peste 2.500 de studii publicate între 2010 și 2025, concentrându-se apoi pe aproximativ 100 dintre cele mai ample și recente lucrări, considerate mai solide din punct de vedere metodologic, scrie Il Post.
Analiza face o distincție clară între consumul de canabis și utilizarea canabinoizilor de grad farmaceutic (precum THC și CBD, izolate sau sintetizate).
Pentru consumul direct al plantei, dovezile de eficacitate sunt insuficiente sau inconcludente în majoritatea indicațiilor medicale. În schimb, unele medicamente pe bază de canabinoizi au demonstrat beneficii clare în situații specifice.
Potrivit studiilor analizate, medicamentele pe bază de canabinoizi s-au dovedit eficiente în câteva cazuri bine delimitate:
Aceste tratamente sunt strict reglementate, aprobate de autoritățile sanitare și, în unele țări, inclusiv în România, pot fi compensate prin sistemul public de sănătate.
Pentru unele dintre cele mai frecvente motive de utilizare a cannabisului terapeutic, concluziile sunt mult mai rezervate:
În plus, există suspiciuni că unele îmbunătățiri raportate ar putea fi legate de efecte de sevraj după întreruperea consumului, nu de eficiența reală a tratamentului.
Revizuirea a analizat și posibilele riscuri asociate utilizării cannabisului în scop medical. Datele sugerează că:
Un alt aspect important este lipsa standardizării: concentrațiile de substanțe active pot varia semnificativ în funcție de sursă și preparare, ceea ce face dificil controlul dozelor și al efectelor.
În România, utilizarea canabisului medicinal este strict reglementată, iar producția se face conform unor standarde precise, inclusiv printr-o unitate specializată a statului. Importurile sunt permise doar în anumite condiții.
Cercetătorii subliniază însă că lipsesc studiile pe termen lung pentru multe dintre indicațiile actuale. Unul dintre motive este absența unor stimulente economice pentru companiile din domeniu, ale căror produse sunt deja comercializate cu succes.