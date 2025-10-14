Semnal de alarmă tras de medici asupra prescripțiilor medicale „excesive” de marijuana

Legalizată pentru uz medical în 2016, se estimează că australienii au cheltuit până la 500 de milioane de dolari pe marijuana licită anul trecut, potrivit unui grup de experți. Însă marți, Asociația Medicală Australiană (AMA) și Asociația Farmaciștilor din Australia au declarat că industria eliberează prea des rețete fără „o supraveghere clinică adecvată”.

„Sunt necesare măsuri urgente pentru a se asigura că canabisul medicinal este prescris, distribuit și reglementat în același mod ca alte droguri înregistrate care creează dependență”, a declarat președinta AMA, Danielle McMullen.

Sistemul actual este folosit în mod abuziv

Deși au recunoscut dovezile care sugerează că utilizarea canabisului medicinal poate ajuta la tratarea epilepsiei, a grețurilor induse de chimioterapie sau a sclerozei multiple, medicii au avertizat că sistemul este „exploatat”.

„Există puține sau deloc dovezi pentru multe dintre afecțiunile pentru care este prescris, cum ar fi anxietatea, insomnia sau depresia”, a spus McMullen.

În documentele prezentate unei anchete a guvernului australian privind industria, AMA a solicitat o „reformă cuprinzătoare” a modului în care este cumpărat și vândut canabis medicinal.

Membrii care lucrează în departamentele de urgență au solicitat mai multe resurse pentru a face față numărului tot mai mare de pacienți cu cazuri legate de consumul excesiv de canabis, inclusiv psihoză, au declarat aceștia.

Rețetele acordate prea ușor

„În mod alarmant, medicii observă utilizarea canabisului medicinal la persoane care au afecțiuni psihotice preexistente”, au avertizat ei.

AMA a avertizat că modelele de telesănătate – în care pacienților li se pot elibera rețete online fără o vizită personală la medic – sunt „exploatate ca și căi comerciale pentru produse neaprobate”.

Anul acesta, ziarul The Age a dezvăluit că un medic care lucra pentru gigantul canabisului medicinal Montu a eliberat 72.000 de rețete pentru 10.000 de pacienți în doar doi ani.

În unele cazuri, a relatat ziarul, consultațiile cu pacienții erau programate să dureze cel mult 10 minute.

Piața globală a canabisului medicinal este estimată să crească la peste 65 de miliarde de dolari până în 2030, potrivit firmei de consultanță Grand View Research.