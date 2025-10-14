Prima pagină » Politic » Ministrul german de Externe consideră România și Bulgaria „parteneri esențiali” pentru securitatea Europei

Ministrul german de Externe consideră România și Bulgaria „parteneri esențiali” pentru securitatea Europei

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a promis luni sprijin României și Bulgariei împotriva Rusiei.
Iulian Moşneagu
14 oct. 2025, 08:42, Politic

România și Bulgaria sunt „parteneri esențiali pentru securitatea și stabilitatea Europei”, a declarat Wadephul, potrivit agenției dpa.

„Europa de Sud-Est este o piesă strategică centrală a continentului nostru”, a argumentat el.

Ministrul a spus că amenințarea la adresa granițelor externe ale UE și a flancului sud-estic al NATO poate fi observată la Marea Neagră, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Aici se va decide, de asemenea, dacă Europa va rămâne capabilă să acționeze – în ceea ce privește securitatea, solidaritatea și dezvoltarea ulterioară a Uniunii noastre”, a adăugat el.

Wadephul s-a întâlnit luni, la Sofia, cu omologul său bulgar Georg Georgiev, iar astăzi va efectua o vizită la București unde va discuta cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu.

Referindu-se la încălcările recente ale spațiului aerian românesc de către drone rusești, Wadephul a declarat că atacurile asupra suveranității unui partener NATO sunt inacceptabile.

„Suntem hotărâți să protejăm și să apărăm Europa, împreună cu România”, a subliniat el.