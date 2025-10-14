Ministrul german de Externe consideră România și Bulgaria „parteneri esențiali” pentru securitatea Europei

România și Bulgaria sunt „parteneri esențiali pentru securitatea și stabilitatea Europei”, a declarat Wadephul, potrivit agenției dpa.

„Europa de Sud-Est este o piesă strategică centrală a continentului nostru”, a argumentat el.

Ministrul a spus că amenințarea la adresa granițelor externe ale UE și a flancului sud-estic al NATO poate fi observată la Marea Neagră, pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Aici se va decide, de asemenea, dacă Europa va rămâne capabilă să acționeze – în ceea ce privește securitatea, solidaritatea și dezvoltarea ulterioară a Uniunii noastre”, a adăugat el.

Wadephul s-a întâlnit luni, la Sofia, cu omologul său bulgar Georg Georgiev, iar astăzi va efectua o vizită la București unde va discuta cu ministrul român de Externe, Oana Țoiu.

Referindu-se la încălcările recente ale spațiului aerian românesc de către drone rusești, Wadephul a declarat că atacurile asupra suveranității unui partener NATO sunt inacceptabile.

„Suntem hotărâți să protejăm și să apărăm Europa, împreună cu România”, a subliniat el.