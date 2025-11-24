Ministrul german de Externe anunță un „succes decisiv” în negocierile pentru un plan de pace în Ucraina

Toate problemele legate de Europa și NATO au fost eliminate din planul de pace prezentat de Statele Unite, a declarat Wadephul pentru postul de radio Deutschlandfunk.

„Acesta este un succes decisiv pe care l-am obținut ieri”, a adăugat el, conform ageției dpa.

Discuțiile din Elveția, la care au participat oficiali din Statele Unite, Ucraina, Franța, Regatul Unit, Germania și Uniunea Europeană, au fost organizate în grabă după apariția săptămâna trecută a celei mai recente propuneri a Washingtonului pentru încheierea conflictului.

Aliații europeni ai Ucrainei au respins planul în forma sa inițială, care favoriza puternic Rusia.

Documentul inițial, cu 28 de puncte, ar impune Kievului să cedeze porțiuni de teritoriu Rusiei și să-și limiteze dimensiunea armatei, printre alte măsuri.

Totuși, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că la Geneva s-au făcut progrese „substanțiale”.

Concesiile teritoriale, punctul central al divergențelor

Wadephul a refuzat să ofere detalii suplimentare luni, dar a spus că este clar că nu se poate „agrea peste capul” europenilor și al Ucrainei.

Suveranitatea Ucrainei trebuie să fie păstrată, a afirmat el, argumentând că numai Kievul poate decide când și ce concesii face.

Una dintre cele mai problematice chestiuni este cea a eventualelor concesii teritoriale, a spus Wadephul. Linia actuală a frontului trebuie să fie punctul de plecare al negocierilor, nu punctul final.

În cele din urmă, ambele părți ale conflictului trebuie să poată susține un acord. Totuși, ca inițiatoare a războiului, Rusia trebuie „să suporte în esență consecințele”, a afirmat ministrul.