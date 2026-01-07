Ucraina și SUA vor relua discuțiile privind teritoriul și centralele nucleare în cadrul negocierilor de miercuri

Negocierile, desfășurate la Paris, au intrat în a treia zi și reunesc echipele SUA și Ucraina pentru a analiza opțiunile de securitate și garanțiile de pace, într-un context tensionat, în care Washingtonul face presiuni pentru soluționarea rapidă a conflictului care durează de aproape patru ani.

Totuși, Kievul a reiterat refuzul de a ceda regiunea industrializată Donețk și controlul asupra centralei de la Zaporojie.

„Ne așteptăm ca cele mai dificile probleme să fie discutate – și anume, centrala nucleară de la Zaporojie și teritoriile”, a declarat Zelenski pe platforma X, anunțând o sesiune suplimentară cu echipa SUA în două zile. Președintele a adăugat că a instruit echipa de negocieri să pregătească întâlniri la nivel de lideri, implicând și aliați europeni.

Principalul consilier al lui Zelenski a salutat „rezultatele concrete” ale discuțiilor și a subliniat că interesele naționale ale Ucrainei vor fi protejate. Discuțiile au vizat și „opțiuni teritoriale” și modalități de gestionare a centralei de la Zaporojie, incluzând idei precum crearea unei zone economice libere în Donețk și utilizarea comună a energiei produse de centrală între Ucraina și SUA.

Orice compromis teritorial ar urma să fie supus unui referendum în rândul cetățenilor ucraineni, ținând cont că majoritatea populației se opune cedării de teritorii, chiar dacă sunt deschiși la un acord care ar îngheța actuala linie de front.

Aceste negocieri reflectă atât presiunile internaționale asupra Kievului, cât și încercările de a preveni escaladarea conflictului prin soluții diplomatice, punând în prim-plan securitatea energetică și integritatea teritorială a Ucrainei.