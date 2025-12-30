Revelion controversat în Germania: Când tradiția focurilor de artificii devine traumă

În Germania, artificiile de la miezul nopții sunt considerate un simbol al trecerii în noul an. Cu toate acestea, în fiecare an, noaptea de Revelion aduce distrugeri în zonele centrale ale orașelor, răni serioase și, uneori, pierderi de vieți omenești. La finalul anului trecut, cinci persoane au murit din cauza exploziilor accidentale sau a rănilor provocate de materiale pirotehnice, iar sute au necesitat tratament medical, arată Euronews.

Organizațiile medicale semnalează constant faptul că în această perioadă cresc semnificativ cazurile de arsuri, leziuni oculare și probleme de auz.

Presiune asupra serviciilor de urgență

Crucea Roșie Germană și autoritățile locale subliniază că noaptea dintre ani pune la încercare ambulanțele, pompierii și spitalele. Pe lângă urgențele medicale, poliția trebuie să intervină în cazuri de violență, distrugeri și utilizarea ilegală a materialelor explozive.

Pentru veteranii de război și cei care au trăit în zone de conflict, zgomotele puternice nu au nimic festiv. Andreas Eggert, vicepreședintele Asociației Veteranilor Germani, avertizează că bubuiturile pot declanșa atacuri de panică, anxietate severă sau episoade de retraire a traumelor.

„Pentru mulți, noaptea de Anul Nou este un moment de teamă, nu de bucurie”, explică Eggert. Unii aleg să părăsească orașele, alții se retrag acasă, folosesc dopuri de urechi sau recurg la tratamente medicamentoase pentru a trece peste această perioadă.

Refugiați și familiile lor

Nu doar veteranii sunt afectați. Mulți refugiați din Ucraina, Siria sau Afganistan asociază artificiile cu sunetele bombardamentelor. Familiile acestora resimt indirect stresul, fiind nevoite să gestioneze crize emoționale și atacuri de panică.

O petiție care solicită interzicerea artificiilor la nivel național a strâns peste 2,4 milioane de semnături. Sondajele indică însă opinii împărțite: la nivelul întregii țări, circa 69% dintre germani consideră artificiile parte esențială a sărbătorii de Revelion, în timp ce, în Berlin, aproape trei sferturi dintre locuitori susțin interdicția lor.

În capitală, anul trecut, cel puțin 15 polițiști au fost răniți, iar câteva sute de persoane au fost reținute. Autoritățile atrag atenția asupra utilizării așa-numitelor „bombe artizanale”, dispozitive ilegale mult mai puternice decât artificiile obișnuite, capabile să provoace daune serioase clădirilor și răni grave, inclusiv copiilor.

Revelion și artificii: posibile reglementări, fără decizii concrete

Ministerul Federal de Interne analizează înăsprirea regulilor privind folosirea materialelor pirotehnice, prin modificarea legislației actuale. Momentan, nu există o decizie privind o interdicție generală.

Primarul Berlinului, Kai Wegner, a anunțat că autoritățile vor sancționa ferm orice abatere, dar a subliniat că obiectivul este ca oamenii să se bucure de sărbătoare în siguranță.

Pentru asociațiile veteranilor, lipsa unor măsuri clare este dezamăgitoare. Andreas Eggert afirmă că, deși discuțiile revin în fiecare decembrie, acestea dispar rapid după încheierea festivităților, fără rezultate concrete.

„Nu cerem interzicerea tradițiilor, ci respect, responsabilitate și protecție pentru cei care au trecut deja prin suferințe majore”, concluzionează el.