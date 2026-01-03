Italia: Un băiat român de 17 ani a rămas cu o mână amputată, după ce o petardă a explodat în apropierea lui, în noaptea de Revelion

Haosul tradițional de Revelion din Italia s-a soldat, din nou, cu victime numeroase, dintre care două au fost cetățeni români. Totul – în ciuda interdicțiilor privind folosirea petardelor în multe orașe.

Potrivit Departamentului italian pentru Siguranță Publică, o persoană a murit și 283 au fost rănite în noaptea dintre ani, printre victime numărându-se și cetățeni români, relatează ansa.it.

Persoana decedată este un cetățean moldovean de 63 de ani, căruia i-a explodat o petardă în mâini. Petarda fusese un cadou de la fiul său.

Trupul său a fost găsit în cartierul Acilia, iar cauza morții a fost o hemoragie masivă provocată de explozie.

Băiat român de 17 ani, internat în stare critică

Însă cea mai gravă situație este cea a unui băiat român de 17 ani, căruia medicii au fost nevoiți să-i amputeze mâna stângă după ce o petardă a explodat în apropierea sa, în noaptea de Revelion. Băiatul a suferit răni grave și la gât și față.

El este încă internat, în stare critică.

Autoritățile italiene au raportat că aproximativ 50 dintre răniți au un prognostic de peste 40 de zile, iar 68 dintre victime sunt minori.

Printre cele mai grave cazuri se mai numără:

un bărbat de 33 de ani, internat în stare critică la Roma, după ce a suferit amputarea urechii drepte și răni severe la față și ochi

un bărbat de 43 de ani din Vercelli, căruia i-a fost amputată mâna stângă și care are arsuri și traumatisme multiple

un băiat egiptean de 14 ani din Brescia, care a pierdut două degete

un copil de 12 ani din Milano, care și-a pierdut o mână în urma exploziei unei petarde

În noaptea de Revelion, pompierii au intervenit de 770 de ori în întreaga Italie, cele mai multe intervenții fiind în regiunea Emilia-Romagna.

Revelionul a fost marcat și de alte tragedii: o femeie de 73 de ani a fost ucisă de o mașină în timp ce privea artificiile în zona Vicenza, un copil de 3 ani a murit intoxicat cu monoxid de carbon în provincia Brescia, iar un bărbat de 36 de ani a decedat într-un accident rutier în Sardinia, după ce a încercat să evite un mistreț.

Nu doar oamenii au fost victimele Revelionului de acest an, ci și un câine bătrân, care a murit din cauza panicii.