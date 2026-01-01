Bucureștiul, acoperit de un „val toxic” după artificii: vârfuri record de PM2.5 în Berceni, Militari și Crângași

După câteva zile de final de decembrie în care curenții de aer și vântul „au măturat” poluanții de deasupra orașului, începutul noului an a inversat brusc trendul: graficele arată o creștere imediată, sincronizată cu intervalul în care au fost folosite masiv materiale pirotehnice.

Harta aerului: Berceni, epicentrul depășirilor

Cele mai mari valori au fost surprinse în sudul Capitalei, în zona Berceni. Un senzor uRADMonitor (ID 16000EE0) a indicat o „explozie” a concentrațiilor de PM2.5 imediat după ora 00:00, cu un vârf în jurul pragului de 400 µg/m³. După vârful inițial, concentrațiile au rămas ridicate pentru o perioadă, înainte să scadă treptat spre dimineață.

Militari și Crângași: vârfuri puternice, apoi scădere graduală

Și în vestul orașului, în Militari, senzorul uRADMonitor (ID 204EFD29) a înregistrat un salt pronunțat după miezul nopții, cu valori care au depășit 200 µg/m³, urmat de o diminuare progresivă în următoarele ore.

În zona Crângași (LJ Prunaru), senzorul (ID 215851D6) a surprins un episod similar: un vârf de peste 300 µg/m³ în intervalul imediat de după 00:00, apoi o scădere spre niveluri mai mici pe parcursul dimineții.

Impactul invizibil asupra sănătății

Particulele PM2.5 generate de arderea artificiilor sunt un amestec nociv de compuși rezultați din combustie și substanțe specifice materialelor pirotehnice, inclusiv metale, sulf și compuși de carbon. Din cauza dimensiunilor microscopice, acestea trec de filtrele naturale ale căilor respiratorii superioare, pătrund adânc în plămâni și pot ajunge în sânge, favorizând inflamații și agravând afecțiunile respiratorii – în special la copii, vârstnici și persoane cu astm sau boli cardiovasculare.

Un tipar anual, „văzut” de senzori, ignorat în teren

Datele din rețeaua independentă indică un tipar repetitiv: vârfuri de PM2.5 imediat după folosirea materialelor pirotehnice, în special în cartierele dense. În lipsa unor reglementări mai stricte privind utilizarea artificiilor în zone locuite sau a aplicării consecvente a legislației existente, bucureștenii rămân expuși, an de an, aceluiași „cocktail” chimic care transformă sărbătoarea în episod de poluare severă.