Prima pagină » Social » Judecătoria Sectorului 3, infestată cu ploșnițe din 2025. Dezinsecțiile sunt realizate în continuare

Judecătoria Sectorului 3, infestată cu ploșnițe din 2025. Dezinsecțiile sunt realizate în continuare

Judecătoria Sectorului 3 București se confruntă cu o infestare cu ploșnițe încă din 2025, potrivit unui răspuns transmis, marți, MEDIAFAX. Au fost făcute dezinsecții repetate, iar activitatea a fost restrânsă temporar, unele cereri fiind mutate la o altă instanță.
Judecătoria Sectorului 3, infestată cu ploșnițe din 2025. Dezinsecțiile sunt realizate în continuare
Foto: Mediafax foto
Alexandra-Valentina DumitruNițu Maria
17 feb. 2026, 14:58, Social

Într-un răspuns oficial la solicitarea MEDIAFAX, Judecătoria Sectorului 3 București arată că „problema infestării cu ploșnițe a fost semnalată din cursul anului 2025”.

Reprezentanții instanței precizează că „au existat mai multe sesizări verbale din partea corpului de jandarmi, iar în anul 2026 au existat două sesizări verbale din partea personalului auxiliar”.

„Având în vedere sesizările inițiale primite din partea corpului de jandarmi, care reclamau existența acestor insecte la parterul clădirii, s-a procedat la dezinsecția parterului clădirii și totodată la eliminarea lambriurilor din lemn ce se aflau la parter. Ulterior, urmare a sesizărilor primite și din partea a doi grefieri, dintre care unul își desfășoară activitatea la etajul 1 al clădirii, s-a procedat la dezinsecția întregii clădiri”, se arată în răspunsul instituției.

Potrivit instituției, „până în prezent nu au fost suspendate activitățile din cadrul instanței, însă în perioada 14.02.2026–15.02.2026, prin decizia președintelui instanței s-a stabilit ca eventualele cereri formulate de unitățile de parchet să fie soluționate în cadrul Judecătoriei Sector 6 București”.

„Hotărârea a fost luată ca urmare a activității de dezinsecție realizate în cursul zilei de 14.02.2026, clădirea Judecătoriei Sector 3 București neputând fi folosită de personalul instanței”, mai precizează sursa citată.

Reprezentanții instanței mai arată că „nu putem estima termenul pentru eliminarea completă a infestării, activitățile de dezinsecție urmând a fi realizate în continuare”.

Recomandarea video

Impozitele pentru clădirile mai vechi de 50 de ani și taxele locale pentru persoanele cu dizabilități vor fi reanalizate
G4Media
Un client a comandat o mașină Uber din București până în Iași. Cât a plătit pentru cursa de 424 km (6 ore)
Gandul
E oficial! Cătălin Măruță a dat LOVITURA. A semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV
Cancan
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport
Proiectul de la Bicaz al miliardarului Iulian Dascălu: centrală îngropată sub munte, lac nou și kilometri de tuneluri
Libertatea
Scapă rapid de răceală cu acest CEAI simplu și eficient. Îl poți consuma câteva zile la rând
CSID
Documentul pe care îl ții zilnic în mașină fără să știi ce înseamnă literele din el
Promotor