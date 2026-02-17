Judecătoria Sectorului 3, infestată cu ploșnițe din 2025. Dezinsecțiile sunt realizate în continuare

Într-un răspuns oficial la solicitarea MEDIAFAX, Judecătoria Sectorului 3 București arată că „problema infestării cu ploșnițe a fost semnalată din cursul anului 2025”.

Reprezentanții instanței precizează că „au existat mai multe sesizări verbale din partea corpului de jandarmi, iar în anul 2026 au existat două sesizări verbale din partea personalului auxiliar”.

„Având în vedere sesizările inițiale primite din partea corpului de jandarmi, care reclamau existența acestor insecte la parterul clădirii, s-a procedat la dezinsecția parterului clădirii și totodată la eliminarea lambriurilor din lemn ce se aflau la parter. Ulterior, urmare a sesizărilor primite și din partea a doi grefieri, dintre care unul își desfășoară activitatea la etajul 1 al clădirii, s-a procedat la dezinsecția întregii clădiri”, se arată în răspunsul instituției.

Potrivit instituției, „până în prezent nu au fost suspendate activitățile din cadrul instanței, însă în perioada 14.02.2026–15.02.2026, prin decizia președintelui instanței s-a stabilit ca eventualele cereri formulate de unitățile de parchet să fie soluționate în cadrul Judecătoriei Sector 6 București”.

„Hotărârea a fost luată ca urmare a activității de dezinsecție realizate în cursul zilei de 14.02.2026, clădirea Judecătoriei Sector 3 București neputând fi folosită de personalul instanței”, mai precizează sursa citată.

Reprezentanții instanței mai arată că „nu putem estima termenul pentru eliminarea completă a infestării, activitățile de dezinsecție urmând a fi realizate în continuare”.