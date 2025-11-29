Germania. Congresul AfD amânat din cauza protestelor, spune purtătorul de cuvânt

Congresul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) nu a început sâmbătă la ora la care era programat inițial, 09:00 GMT, din cauza demonstrațiilor din Giessen, un oraș din apropierea Frankfurtului.

În Giessen, partidul AfD vrea să-și reactiveze aripa de tineret, a spus Michael Pfalzgraf, purtător de cuvânt al partidului, pentru AFP.

Media din țară, citată de EFE, cum este postul privat de televiziune NTV, au anunțat că doar în jur de 300 de reprezentanți AfD s-au aflat în sala de expoziții din Giessen, din totalul celor 1.000 estimați la începutul congresului.

Aproximativ 30 de proteste, care ar putea atrage circa 50.000 de persoane, sunt programate pentru a se opune congresului.

Se pare că la eveniment nu a ajuns nici Jean-Pascal Hohm, un deputat regional de 28 de ani din statul federal Brandenburg, estul Germaniei, considerat probabil noul lider al aripii de tineret AfD.