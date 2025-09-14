Statele Unite vor avea acces la şantierele nucleare ale Australiei

„Este vorba despre capacitatea de a susţine şi întreţine viitoarele submarine ale Australiei, dar este în mare măsură o instalaţie construită în contextul AUKUS. M-aş aştepta ca în viitor acest lucru să fie disponibil şi pentru SUA”, a transmis Marles, duminică.

De asemenea, premierul Anthony Albanese a declarat că înainte de livrarea submarinelor din clasa Virginia, şantierul va primi în rotaţie nave americane şi britanice, demers ce „va aduce beneficii semnificative aliaţilor”.

Guvernul australian a anunţat sâmbătă că va aloca opt miliarde de dolari pentru înfiinţarea unor facilităţi de apărare în vestul Australiei, menite să sprijine construcţia submarinelor nucleare.

Semnarea Pactului AUKUS (Australia, Regatul Unit şi Statele Unite) şi demersurile de creştere a capabilităţilor de apărare a Australiei au scopul de a contracara influenţa militară a Chinei în regiune.

Deşi administraţia Trump revizuieşte acordul de apărare cu Australia, liderii politici americani din ambele partide şi-au exprimat sprijinul pentru AUKUS.

De asemenea, ministrul Apărării de la Canberra a exprimat o atitudine pozitivă în urma vizitei sale de la Washington din august.