Google anunță lansarea unui centru AI în India, cel mai mare din afara SUA

Google va construi un campus de centre de date de 1 gigawatt în orașul portuar Visakhapatnam, combinând infrastructura de inteligență artificială, surse de energie la scară largă și o rețea extinsă de fibră optică.

Se preconizează că marți va fi semnat un acord oficial.

Măsura vine pe fondul intensificării concurenței între marile companii de tehnologie, care cheltuiesc sume considerabile pentru construirea unei noi infrastructuri de centre de date, pentru a răspunde cererii în creștere pentru servicii de inteligență artificială.

„Într-o eră în care datele sunt noul petrol, astfel de inițiative vor constitui un avantaj strategic”, a declarat ministrul statului pentru tehnologia informației, Nara Lokesh, citat de Reuters.